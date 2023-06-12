نشر امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2023 قبل انتهاء اللجان

نشرت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي صور تزعم أنها لامتحان التربية الوطنية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان امتحانات بنحو نصف ساعة.

وتتحقق غرفة عمليات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من صحة امتحان التربية الوطنية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، امتحان التربية الوطنية منذ الساعة الحادية عشر.

ويستمر امتحان التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر صباحا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

مواصفات امتحان التربية الوطنية للثانوية

ويضم امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة جميع الأسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد، دون وجود أية أسئلة مقالية.

ويعتبر امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة مادة نجاح ورسوب ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تؤهل للقبول بالجامعات.

ولا يحصل طلاب الثانوية العامة على كتيبات مفاهيم في امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة، ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

وتمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية، نشر امتحان مادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول بعد بدء الامتحان بنحو ساعة في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق.

واتخذت وزارة التربية والتعليم الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب الذي نشر امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات لمنع الغش الإلكتروني.

