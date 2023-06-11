إنطلاق الحملة التنشيطية للمرحلة الثانية حقك تنظيمي لتنظيم الأسرة بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم الأحد، عن إنطلاق الفاعليات الخاصة بالحملة التنشيطية للمرحلة الثانية لتنظيم الأسرة والصحة والإنجابية بكلا من " بمراكز، فرشوط ، نجع حمادي، قوص، قفط، نقادة بقنا .

وأكد أن الحملة تسعي إلي رفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المفعول بالإضافة لخدمات الصحة الإنجابية وكشف النساء والسونار بمشاركة عدد كبير من الأطباء والتمريض المدربين تدريبا جيدا علي إستخدام تلك الوسائل.

وأشار وكيل صحة قنا، إلى أن الحملة تهدف إلي إقامة العديد من ندوات التوعوية من خلال العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة بجميع قرى ونجوع المحافظة بواسطة مسئولى الإعلام والرائدات الريفيات، وذلك بهدف رفع مستوي الوعي لدي السيدات بضرورة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة بعيدة المدي التي بدورها تدعم إستقرار وسلامة الأسرة.

وأوضحت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن الحملة تمت علي مرحلتين بهدف تغطية جميع المحافظة حيث شملت المرحلة الأولى مراكز : قنا، ابوتشت ,الوقف, دشنا.

وضمت المرحلة الثانية والتي انطلقت اليوم من الفترة 11-15 يونيو مراكز : نجع حمادى، فرشوط قفط ، قوص، نقادة مؤكدة عزم مديرية الصحة في المُضي قُدماً نحو تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من تلك الخدمات.