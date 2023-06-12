الإثنين 12 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو امتحانات الثانوية العامة، ويؤدي الطلاب الامتحان فى التربية الدينية والوطنية.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 

يتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير وانتظام أول يوم بامتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، حيث يطمئن وزير التربية والتعليم على عدم وجود مشاكل داخل اللجان وأيضًا عدم تداول أسئلة الامتحان.

 

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توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

 

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا. 

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

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انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023

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