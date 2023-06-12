الفرحة تملأ شوارع الدقهلية بعد فوز الأهلي ببطولة دورى أبطال إقريقيا

عمت الفرحة الغامرة شوارع محافظة الدقهلية عقب الفوز الذى حققه النادى الأهلى لكرة القدم على فريق الوداد المغربى لكرة القدم فى نهائى دورى الأبطال ، وفوزه بكأس دورى الأبطال بقارة إفريقيا والتى أقيمت مساء أمس فى الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة

عبرت جماهير الدقهلية عن سعادتها وفرحتها الغامرة بفوزالنادى الأهلى لكرة القدم بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، على فريق الوداد المغربى لكرة القدم و فوزه بكأس دورى الأبطال بقارة إفريقيا، مشيرين إلى أن النادى الأهلى قدم مباراة كبيرة وقوية أمام فريق الوداد المغربى

وقال إبراهيم أسامة، أحد المواطنين: الأهلى قدم مباراة أكثر من رائعة .. فخورون بجميع لاعبى الأهلى لكرة القدم.

وأضاف، أحمد مختار الدمسيسى، مواطن آخر: نحن سعداء اليوم جداً بفوزفريق الأهلى وحصوله على كأس دورى الأبطال لقارة إفريقيا على حساب فريق الوداد البيضاوى المغربى العنيد والقوي، لافتاً إلى أن فريق الأهلى قدم اليوم أفضل وأحسن مباراة منذ انطلاق البطولة، وبإذن الله واثقون من الفوز ببطولة العالم للأندية والتتويج بها.