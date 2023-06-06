جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة أدبي

امتحانات الثانوية العامة 2023، تنطلق الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ويؤدى الطلاب فى اليوم الأول الإثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ الإجراءات كافة لضبط سير الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أي يحصل طلاب الثانوية العامة على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

ويستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية كما يلي:

-يوم الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والاحصاء.

-يوم الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.

-يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

-يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الجغرافيا.

-يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة التاريخ.

-يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

-يوم الأحد 9 يوليو 2023، مادة علم النفس والاجتماع.

-يوم الخميس 13 يوليو 2023، مادة الفلسفة والمنطق.