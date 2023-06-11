تغطية لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تغطية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم غد الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كاميرات المراقبة تهدف لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه تم تزويد أعضاء الكنترول، للمشاركة مع رؤساء اللجان في عملية توزيع أوراق الأسئلة، والبابل شيت والأسئلة المقالية، والتنبيه على رؤساء اللجان بتنظيم أوراق الإجابة والأسئلة، لسهولة توزيعها.

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة

وشدد وزير التربية والتعليم على منع الغش بجميع أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة من دون أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات سمارت أو إلكترونية".

ووجه وزير التربية والتعليم بمنع دخول الهواتف المحمولة معالملاحظين، والتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى لو كان مغلقا.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون امتحانات الثانوية العامة منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

واطمأن وزير التعليم على الانتهاء من كل الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، مؤكدًا إثابة اللجان التي يثبت عدم الغش بها، ومساءلة اللجان التي يثبت بها غش.

ووجه وزير التربية والتعليم المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير امتحانات الثانوية العامة والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان.

