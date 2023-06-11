783 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدًا

يؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، غدًا الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة من بينهم 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 11 لجنة نظام ومراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام ألف و824 طالبًا وطالبة، و80 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في مراكز التأهيل بالإضافة إلى 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

موعد امتحانات المواد غير المضافة

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات المواد غير المضافة لشهادة إتمام الثانوية العامة بدءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الإثنين 12 يونيو 2023، ومادة الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

وتحتوي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة على مائة في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتكون المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تؤثر على مجموع الدرجات الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

وتحتوي امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية ستحتوي على أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، ولن تضم أية أسئلة مقالية كبقية المواد.

ولن توزع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة، وإنما يكتفى بكتابة القوانين في مادة الإحصاء في نهاية ورقة الأسئلة.

وتصحح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.