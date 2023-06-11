الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

783 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدًا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، غدًا الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. 

نصائح مهمة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

إقبال كبير على الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة من بينهم 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات). 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 11 لجنة نظام ومراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية. 

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام ألف و824 طالبًا وطالبة، و80 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في مراكز التأهيل بالإضافة إلى 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات. 

موعد امتحانات المواد غير المضافة 

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات المواد غير المضافة لشهادة إتمام الثانوية العامة بدءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس. 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الإثنين 12 يونيو 2023، ومادة الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

وتحتوي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة على مائة في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا. 

وتكون المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تؤثر على مجموع الدرجات الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. 

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني. 

وتحتوي امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية ستحتوي على أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، ولن تضم أية أسئلة مقالية كبقية المواد.

ولن توزع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة، وإنما يكتفى بكتابة القوانين في مادة الإحصاء في نهاية ورقة الأسئلة. 

وتصحح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر. 

 

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام برنامج "هي تقود"

783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعد غدٍ

إطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" في وزارة التعليم

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون المشترك مع نقيب الأطباء

نصائح مهمة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

كشف حساب التعليم العالى خلال العام المالى (إنفوجراف)

تشكيل لجنة لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC لربط الصناعة بالجامعات

آخر اجتماع لوزير التعليم قبل امتحانات الثانوية العامة غدًا
الجريدة الورقية