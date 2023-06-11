وزير التعليم يوجه بضبط النفس في امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المراقبين بضبط النفس خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونبه وزير التربية والتعليم على المراقبين بالعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.



مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

وشدد وزير التربية والتعليم على منع الغش بجميع أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم تغطية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كاميرات المراقبة تهدف لرصد أي أعمال الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ورصد أية مخالفات في حينها من خلال غرف العمليات.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة من دون أية أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات سمارت أو إلكترونية".

ووجه وزير التربية والتعليم بمنع دخول الهواتف المحمولة معالملاحظين، والتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى لو كان مغلقا.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط الامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون امتحانات الثانوية العامة منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على الانتهاء من كل الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، مؤكدًا إثابة اللجان التي يثبت عدم الغش بها، ومساءلة اللجان التي يثبت بها غش.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم غد الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية.