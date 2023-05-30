حملات مفاجئة من الرقابة الإدارية على المصالح الحكومية والأسواق بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية ( التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة ) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

وقام رجال الرقابة الإدارية و بالإشتراك مع اللجان المُشكلة من القطاعات المختلفة بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة صان الحجر لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقد أسفرت جهود الحملة عن رصد الآتي :

في قطاع التموين :

ضبط مخالفات لعدد ٢ محطة وقود تنوعت ما بين (إدارة بدون ترخيص - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة) كما تم ضبط عدد ١٠ مخالفة لعدد ١٠ من مخابز المدينة تنوعت ما بين (نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات عدم نظافة أدوات العجين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف الآتي :

• عدم تواجد ٨٧ من العاملين بمستشفى الحسينية المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد 17 من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة صان الحجر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد ١٥ من العاملين بالمركز الطبي بمدينة صان الحجر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد ٢ من العاملين بالوحدة الصحية بمدينة صان الحجر البحرية وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد ٤ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية البرادعية التابعة لمدينة صان الحجر وتم التسديد قرين الإسم بما يفيد الغياب.

• ضبط مخالفات لعدد ٤ من المنشآت الطبية الخاصة ( عيادات طبية ) بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية ).

وبالمرور على صيدلية ومطبخ مستشفى الحسينية المركزي..

تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية وتم إعطاء مد لتاريخ الصلاحية من قبل الشركة المنتجة كذلك عدم الإلتزام بشروط مكافحة العدوي وعدم التخزين الجيد لبعض أصناف الأغذية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

• وجود عدد ١٣ جهاز معطل بمستشفي الحسينية المركزي (حضانة - صدمات - تعقيم روسي- ماكينه كلى - جهاز صوره دم - جهاز كيمياء الدم) بالإضافة إلى تعطل ٢ جهاز تكييف، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق اسفرت جهود الحملة عن الآتي:

• ضبط ٤ مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين(عدم الإعلان عن الأسعار – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية).

• كما تم ضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحيه) بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظه وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض ( المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

- التحفظ على عدد ٤٦ صنف بمعارض أدوية بيطرية مختلفة ( بيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ) باسم المواطن ( م.ح) والمواطن ( م.م) والمواطن ( ج.ح) .

وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة أثناء مرورها علي بعض الجمعيات الزراعية بمدينة صان الحجر عن كشف الآتي:

عدم تواجد أي من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية المساعيد كذلك الجمعية الزراعية بناحية الناصرية التابعين لمدينة صان الحجر.

وفي قطاع خدمات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي أسفرت جهود الحملة عن الآتي:

تم سحب عدد ٤ عينات من ( خط طرد محطه مياه الحسينية المرشحة - مطبخ مستشفى الحسينية المركزي - منزل المواطن ( ح. ا ) منزل المواطن ( ا .ع) وتم إرسالها إلي المعمل المشترك بمدينة الزقازيق لتحليلها كما تبين وجود بعض السلبيات بمحطة مياه الحسينية المرشحة ( عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحطة - وجود ماسورة الرؤية على بعد 20 متر اسفل التيار).

وفي قطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن كشف الآتي:

عدم تواجد ١٠ من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمدينة صان الحجر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب .

هذا وقد أسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد الآتي:

• عدم تواجد ٧ من العاملين بديوان عام رئاسة مركز و مدينة صان الحجر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• ضبط 3 مخالفات ترخيص بناء برئاسة مركز و مدينة صان الحجر (مخالفة الرسومات الهندسية – عدم وجود إخطار بدأ التنفيذ) صادرة باسم المواطن (ع.م) والمواطن(م.ا) والمواطن (ا.ع).