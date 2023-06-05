ضبط 194 طن قمح داخل نقاط تجميع غير رسمية بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية ,حملات تموينية مكثفة بمراكز دمنهور وأبوحمص وحوش عيسى ،والتي أسفرت عن ضبط 194 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

و شددت نائب محافظ البحيرة ،على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023 ، و إلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس جلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة توريدها هذا العام .

مشيرة الى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.