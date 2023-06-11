إنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غداً بالدقهلية

تنطلق غدا الإثنين امتحانات الثانوية العامة العام الدراسى 2023، والمقرر أن تنتهى يوم 12يوليو، وتستعد اللجان والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانويه العامة لاستقبال ٥٣ الف ٤١٤ طالب وطالبة (علمى علوم ٣١٦٨٨ وعلى رياضة ٧٣٢٧ والشعبة الأدبية ١٤٠٥٤ طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل ٤٣٢٠ والخدمات ٢١٨٨ والدبلومه الأمريكية ٣٤٤).

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم يالدقهلية، أن إجمالى اللجان ١٥١ لجنه امتحانية ( ١٤٧ لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار وكيل الوزارة، إلى توافر الاعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة، انه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان بعدد 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات، كما أنه يتم تنفيذ برنامج مرور على اللجان من قبل مديري الإدارات الصحية للتأكد من وجود الإشراف الصحي وتوافر الإسعافات الأولية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وتوافر الكمامات والإطمئنان على الحالة العامة للطلبة باللجان، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية والتعامل الفوري مع أية طوارئ.