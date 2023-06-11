تعليمات نهائية للملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات نهائية لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم غد الإثنين، في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة

وجه وزير التربية والتعليم الملاحظين بالحضور فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة قبل بدء اللجنة بما لا يقل عن نصف ساعة.

كما وجه وزير التربية والتعليم الملاحظين بالحضور بقية أيام امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان بـنحو ثلث ساعة، وأن يكونوا فى لجانهم قبل دخول الطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بمنع اصطحاب المراقبين لأية مطبوعات أو كتب داخل اللجنة أو التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أية وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب مع التشديد على حظر التدخين داخل اللجنة.

وشدد وزير التربية والتعليم على المراقبين بالالتزام بتعليمات استلام وتوزيع كراسات الأسئلة والإجابة وكتب المفاهيم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة تسليم كل لجنة فرعية داخل لجنة سير الامتحان أربعة نماذج من كراسات الأسئلة وتوزع بترتيب معين على الطلاب على لا يتسلم طالبان يجلسان في مقعدين متتالين نموذج واحد.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه عند استلام الملاحظ مظاريف أسئلة امتحانات الثانوية العامة من مراقب الدور يجب التأكد من أن المظروف سليم ومغلق وأن جميع البيانات سليمة وتخص اللجنة، وتحمل اسم المادة وتاريخ اليوم وفترة الامتحان المسجلة على المظروف صحيحة.

وشدد وزير التربية والتعليم على إلزام الملاحظ بعدم مغادرة اللجنة قبل انتهاء الامتحان إلا بعذر قهرى وبتصريح من رئيس اللجنة يحدد فيه وقت الخروج وسببه.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لا يجوز استبدال ملاحظ بآخر إلا بعذر يقبله رئيس اللجنة، مع وجوب اليقظة التامة داخل اللجنة وعدم التحدث معا أو مع الطلاب أثناء الامتحان ومراعاة الانتشار باللجنة، مع إبلاغ مراقب الدور بأى مخالفة يرتكبها الطالب أثناء الامتحان لاتخاذ الإجراءات ضدها.

وحظر وزير التربية والتعليم على الملاحظين قراءة الأسئلة للطلاب أو تفسيرها سواء كلمة أو جملة أو ترجمة أسئلة أثناء الامتحان، وألزمه بإخطار مراقب الدور فى حالة وجود حالة مرضية باللجنة لإخطار الطبيب وتحرير تقرير بحالة الطالب لحفظ حق الطالب ويوقع من رئيس اللجنة، وفى حالة مغادرة الطالب للجنة لا يسمح له بالعودة لاستكمال الامتحان مرة أخرى.

ووجه وزير التربية والتعليم الملاحظين بالتصدى لأية محاولات غش أو تصوير الأسئلة، والتأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان.