الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

أرقام مجلس الأمناء لاستقبال شكاوى امتحانات الثانوية العامة

عبدالرؤوف علام رئيس
عبدالرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء

 كشف عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023. 

رسالة وزير التربية والتعليم إلى طلاب الثانوية العامة

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 وتنطلق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم غد الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس، بإجمالي عدد طلاب 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة. 

 ويؤدي طلاب الثانوية العامة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة الامتحان في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية ضمن مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع.

 أرقام شكاوى امتحانات الثانوية العامة:

 وأوضح رئيس مجلس الأمناء في بيان صادر اليوم عن المجلس، أن غرفة عمليات المجلس، تستقبل شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين طوال فترة الامتحانات عبر تطبيق واتس آب من خلال الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916. 

 وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن غرفة العمليات تستقبل الشكاوى أيضًا عبر الصفحة الرسمية للمجلس على تطبيق فيس بوك، وعبر جروب غرفة عمليات المجلس عبر تطبيق واتس آب.

 وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يتعاون مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية في كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة فور تلقيها، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

 وطالب رئيس مجلس الأمناء أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدي لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة وجروبات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعى. 

 وأكد رئيس مجلس الأمناء أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب، وضمان حسن سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة من دون أى معوقات.
 

 وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة:

 طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، الطلاب بأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستجرى من دون أية مشكلات، بعد تفادي كل شكاوى العام الماضي. 

 وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وجه سابقًا بتشكيل لجنة لمراجعة الأسئلة الموجودة على بنوك الأسئلة لضمان عدم وجود إجابات متشابهة في الأسئلة الاختيار من متعدد حرصًا على مصلحة الطلاب

 وشدد وزير التربية والتعليم على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستناسب الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، وتتسم بالوضوح والدقة. 
 

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