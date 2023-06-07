الاثنين المقبل ..17 ألف و 884 طالبا يبدأون امتحان الثانوية العامة بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديريات الأمن، والصحة، والتموين، و قطاع الكهرباء والوحدات المحلية، لتوفير كافة سبل التأمين الشرطي والتصدي لأي حالات شغب أو تعدي، والرعاية الصحية للطلاب الممتحنين داخل اللجان الامتحانية بالثانوية العامة، وكذا توفير سبل الراحة للسادة المكلفين بأعمال الملاحظة، وكذلك الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي في أماكن اللجان، والاستراحات.

وأعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء المديرية من تجهيز 46 لجنة امتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة، بينهم لجنة للمكفوفين، ولجنة أخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، وذلك بشتى التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، و التي من المحدد لها أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يونيو، حتى 13 يوليو 2023.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، و اطمأنت اللجان المشكلة للمتابعة والإشراف على الاستراحات من وجود الأثاث المناسب وتوافر مبردات المياه، والمراوح الضرورية، في ظل درجة الحرارة المرتفعة.

وأضاف السيد، أنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة المراقبة والملاحظة للجان الامتحان من قبل لجنة الإدارة بقطاع أسيوط، والتي فتحت باب تقديم الاعتذارات بمدرسة حامد سليمان الإعدادية بنين للمعلمين ومدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، لاعتذار المعلمات، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 6/6 وحتى الخميس الموافق 8/6/2023.

الجدير بالذكر أن 17884 طالبا وطالبة، بينهم 10222 طالبة، و 7662 طالبا، يستعدون لخوض امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة، يوم الاثنين المقبل بامتحان مادة التربية الدينية، تليها مادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومتابعة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لأعمال امتحانات الثانوية العامة.