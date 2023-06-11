امتحانات الثانوية العامة.. 5 حالات للحصول على الدرجة الكاملة في الملاحق

أعلنت وزراة التربية والتعليم، أن هناك 5 حالات يمكنهم الحصول على الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

اقرأ أيضا.. تفاصيل امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية العامة

المستندات المطلوبة

وتتضمن المستندات، خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتقرير طبي من التأمين الصحى معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها وصورة من رقم الجلوس وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها ومختوم بختم رئيس اللجنة على أن تقدم هذه المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

وحددت الوزارة حالات الأعذار القهرية ومنها:

ـ العالقون بالخارج.. حيث يتم تقديم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد.

ـ حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة).

- حالات الولادة (تقدم شهادة المولود ويرفق بهما المستندات الآتية: صورة من رقم الجلوس + بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

ـ في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وتشمل المستندات التالية:

تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة + محضر إثبات حالة + صورة استمارة ٦ د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان ، التماس من ولى امر الطالب برغبته فى التأجيل لنجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الإدارات التعليمية عدم إرسال أي تأجيلات للدور الثاني بالدرجات الفعلية عبر البريد المصرى، وإرسالها عن طريق مندوب الإدارة التعليمية التابع لها الطالب حفاظا على المستندات المرسلة، علما بأن آخر موعد لتلقي هذه المستندات بحد أقصى أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.