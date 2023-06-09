نصيحة حسام موافي لطلاب الثانوية العامة (شاهد)

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، معقبًا: "في كل حلقة بلاقي رسالة من طلاب الثانوية العامة وفي حلقة سابقة وجه لي أحد الطلاب سؤالًا بخصوص النسيان".

وتابع موافي أن النسيان لدى طلاب الثانوية العامة، أمر عرضي وليس مرضي، كما أن النسيان أمر وارد، إذ إن النبي موسى عليه السلام نسى 3 مرات، وهو كليم الله، قائلًا: "النسيان المرضي يكون الشخص ينسى به اسمه أحيانًا".

وتابع: “عندما يذاكر الطالب المناهج الدراسية، بكميات كبيرة، يشعر بأن عقله لا يستوعب المعلومات، وينتابه الشعور بالنسيان”، لافتًا أن المخ يخزن جميع هذه المعلومات وعند أداء الامتحان سوف يتذكر الطالب جميع المعلومات التي ذاكرها على مدار العام.

وأشار موافي إلى أنه مر بالنسيان عندما كان طالبًا في كلية الطب، معقبًا: "كنت داخل امتحان أمراض الباطنة الصبح ومتهيأ لي إني ناسي وبعد لما مسكت ورقة الامتحان وشوفت الورقة افتكرت كل حاجة وبعدها الحمد لله نجحت في الامتحان".

وواصل موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن النسيان أمر طبيعي، وهو أمر وارد مع جميع الأشخاص في الحياة، وليس الطلاب فقط، لافتًا أن الطالب يشعر بالنسيان عندما يستوعب أكثر من قدره، لا يعني نسيانه للمعلومات بل بسبب كمية المعلومات التي ذاكرها طوال العام، معقبًا: "الموبايلات لما تتملي بياناتها بيطلب منك مسح أشياء علشان في ضغط وديه حاجة شبه المخ".

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة:

وتنطلق يوم الإثنين 12 يونيو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة «الدور الأول».

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، إذ يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الإثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ الإجراءات كافة لضبط سير الامتحانات.

ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، إذ يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.