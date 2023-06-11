رسالة وزير التربية والتعليم إلى طلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل امتحانات العام الدراسي 2022-2023.

وطمأن وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بتوفير كل سبل الراحة والتيسير لهم أثناء الامتحانات وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرصؤ.

نص رسالة الوزير قبل امتحانات الثانوية العامة

أبنائي الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي، أتوجه بحديثي إليكم بمشاعر الأب قبل منصبي كوزير للتربية والتعليم والتعليم الفني.

وها نحن على أعتاب امتحانات الثانوية العامة أتقدم إليكم بعدد من الرسائل التي قد تمثل نقاط مضيئة في حياتكم المقبلة.

فأنتم عماد الوطن وحاضره ومستقبله، اجتهدوا في العلم فهو مفتاحكم لفرص المستقبل.. واعلموا أن أدوات التقييم لا تقف عند مجرد اجتياز امتحانات فهي مرحلة في رحلتكم الطويلة في الحياة التي أتمنى من الله أن يسدد فيها خطاكم لنباهي بكم الأمة ونصنع بكم حاضرا مضيئا ومستقبلا باهرا لوطننا الحبيب.

ضعوا أهدافكم أمامكم..واستعينوا بالإصرار على النجاح والثقة في قدراتكم فهي أدوات نجاحكم.



وإيمانا بدوركم الهام في النهوض بمستقبل الأمة، أود أن أؤكد لكم أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لكم أثناء الامتحانات وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرصؤ

اطمئنوا.. واجتهدوا.. واعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، غدًا الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة من بينهم 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 11 لجنة نظام ومراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام ألف و824 طالبًا وطالبة، و80 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في مراكز التأهيل بالإضافة إلى 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.



وتحتوي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتجرى امتحانات الثانوية بنظام الكتاب المفتوح، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان.