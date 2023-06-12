انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال ساعات

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 خلال ساعات، في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، اليوم الإثنين في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، منقسمين إلى: 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 11 لجنة نظام ومراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام ألف و824 طالبًا وطالبة، و80 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في مراكز التأهيل بالإضافة إلى 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة، يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، وحتى يوم الخميس 13 يوليو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس بشكل ورقي.

١. يوم الإثنين 12 يونيو 2023: مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

٢. يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادة الاقتصاد والاحصاء.

٣. يوم الأحد 18 يونيو 2023: مادة اللغة العربية.

٤. يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

٥. يوم الأحد 25 يونيو 2023: مادة الجغرافيا، والكيمياء.

٦. يوم الأحد 2 يوليو 2023: مادة التاريخ، ومادة الفيزياء.

٧. يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

٨. يوم الخميس 6 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

٩. يوم الأحد 9 يوليو 2023: علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

١٠. يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023: امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

١١. يوم الخميس 13 يوليو 2023: الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.



امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية العامة

تحتوي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة على مائة في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتكون المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تؤثر على مجموع الدرجات الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

وتحتوي امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية ستحتوي على أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، ولن تضم أية أسئلة مقالية كبقية المواد.

ولن توزع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة، وإنما يكتفى بكتابة القوانين في مادة الإحصاء في نهاية ورقة الأسئلة.