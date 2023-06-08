التوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية IPS

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن التوسع فى إنشاء المدارس الرسمية الدولية IPS خلال المرحلة المقبلة حيث يبلغ عددها حاليا 20 مدرسة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع نادر يونان رئيس مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ لمناقشة تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المختلفة في المدارس الرسمية الدولية (IPS) خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تمثل نموذجا مضيئا في التعليم المصري لكونها تقدم خدمة تعليمية متميزة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لمؤسسة أصحاب المدارس الرسمية الدولية على مبادرتها بإنشاء هذه المدارس.

تعليم مميز في المدارس الرسمية الدولية

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على توفير كل الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية قد حازت على ثقة المجتمع المصري، وانعكس ذلك فى الإقبال الكبير عليها.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تعمل على رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية حيث أن هذه المدارس تدعم (النظام البريطاني).

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية تتيح الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة.

وناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في تقديم الخدمات التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS).

كما تم الاتفاق على إعداد برتوكول تعاون يضم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة أصحاب المدارس الرسمية الدولية، والمجلس الثقافي البريطاني، وكامبريدج؛ لتفعيل آليات التعاون بشكل أكبر.

وأكدت إليزابيث وايت استمرار دعم المجلس الثقافي البريطاني لرؤية وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)، وطموحها نحو زيادة عدد هذه المدارس.

