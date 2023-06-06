إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو في لجان تقليدية بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية، مع اتباع الإجراءات اللازمة للتأمين.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية مثل: كمبيوترات بجميع أشكالها، والكاميرات.

ووجه وزير التربية والتعليم بمصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ووجه وزير التربية والتعليم بحظر استخدام العاملين باللجان التليفون المحمول أثناء سير امتحانات الدبلومات الفنية على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى استثناء رئيس اللجنة ونائبه من ذلك للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى منع فترات الراحة لأي من الأسباب، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

ووجه وزير التربية والتعليم بعدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ۲۰۰۱.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

١. تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي.

٢. تشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا.

٣. عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش.

٤. تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

٥. استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير امتحانات الثانوية العامة.

٦. تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.