فحص 2060 مواطنًا في قافلة طبية بقرية رسلان بالمنيا

فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذًا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتحت إشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية رسلان إحدى قرى مركز المنيا.

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1734 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

كما أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن توزيع الحالات تضمنت عدد 272 حالة جراحة؛ 530 حالة أطفال؛ عدد 172 باطنة؛ عدد 66 نساء وتنظيم الأسرة؛ عدد 55 أسنان؛ 63 قلب؛ عدد 237 رمد؛ عدد 217 جلدية؛ عدد 122 أنف وأذن.

إلى جانب أنه تم عمل عدد 84 تحاليل مختلفة وعمل 5 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 89 مترددًا، وتم إجراء خلع أسنان لعدد 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة، إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 114 مترددًا وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.