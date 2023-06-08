كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مسابقة المبرمج الصغير لطلاب المرحلة الابتدائية باسم الدكتور طلال أبو غزالة.

والتقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، خلال محاضرة ألقاها الأخير بعنوان "التحول الرقمي في التعليم" عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

واتفق الحضور على إطلاق مسابقة "المبرمج الصغير" لطلاب المرحلة الابتدائية باسم الدكتور طلال أبو غزالة، كما تم الإعلان عن إطلاق مسابقة "المبتكر الصغير" لجميع المراحل التعليمية.

وتمنح مؤسسة أبو غزالة العالمية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع جوائز مسابقة المبرمج الصغير والمبتكر الصغير.

ويتم تشكيل لجنة ممثلة من الوزارة ومن مؤسسة أبو غزالة العالمية، لوضع معايير وآليات مسابقة المبرمج الصغير والمبتكر الصغير، وسيتم الإعلان عنها بداية سبتمبر المقبل .

كما تم الاتفاق على إطلاق مسابقة "المعلم التقنى" للوصول بأداء الطلاب للحد الأقصى، على أن يتم وضع معايير، ووصف للمعلم فى هذه المسابقة.

هدف مسابقة المبرمج الصغير

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف الأسمى من مسابقة المبرمج الصغير والمبتكر الصغير هو إنتاج المعرفة والوصول بأداء الطلاب للحدود القصوى واستثمارها من خلال ممارسة الطلاب للأنشطة، ومن ثم تظهر مواهب وإبداعات الطلاب، وبذلك يتحقق التعلم المنتج للإبداع.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من خلال التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي تستطيع الوزارة معالجة التحديات التى تواجه التعليم، باستخدام آليات تقنية حديثة فى تقديم الخدمات.



وأكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك العديد من الشراكات والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل خدمة العملية التعليمية.

وأشار إلى استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم وتسخير الإمكانات، من أجل المشاركة في تطوير العملية التعليمية، مؤكدا تطلع الهيئة إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن اللقاء اليوم يستهدف مناقشة الرؤية الدولية المستقبلية للتحول الرقمى فى التعليم والذكاء الاصطناعى فى العالم، وليس فى مصر فقط.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية حضور قيادات التعليم بمصر، والمعنيين بشئون التعليم للاستماع إلى هذه المحاضرة الهامة، للمضى قدمًا فى المسار الصحيح لتطوير العملية التعليمية فى مصر.



وأكد وزير التربية والتعليم أنه فى ظل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي تغير شكل التعليم فى العالم، وتغيرت شكل ومواصفات وظائف المستقبل، وعليه فإن وزارة التربية والتعليم المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التقنيات الرقمية الحديثة بوتيرتها المتسارعة قد أصبحت واقعا في الحياة اليومية، وبات لها أثرا واضحا وملموسا في جميع المجالات، مما يجعل التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية ووجودية في مختلف مراحل التعليم.

