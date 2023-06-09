إخماد حريق داخل منزلين بشارع شجرة الدر ببني سويف .. أسماء الضحايا

أخمدت إدارة الحماية المدنية بمديرية بني سويف ، حريق شب داخل منزلين، اليوم الجمعة، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخصين جرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تفاصيل حريق داخل منزلين في بني سويف

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف ، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين مجاورين، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وخلف الحادث ؛ عن إصابة شخصين هما" حنا سعيد بدير 45 عامًا، مصابًا بحالة إغماء، أحمد محمد حسن 49 عامًا"، مصابًا باختناق، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

جهود المحافظة في اخماد الحريق

في نطاق اخر ، قد كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع اليوم "بعد صلاة الجمعة " بأحد المناطق بقرية بني زايد مركز ناصر ، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

و لتكليف المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لموقع الحريق ، حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق، الذي شب في مخزن أدوات صحية بشارع شجرة الدر وبعض المخلفات أعلى سطح مجاور للمخزن ، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده ، وتم تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة في أماكن قريبة من موقع الحريق.

وعلي الفور أشار السكرتير العام المساعد ، قام بتكليف المحافظ في هذا الشأن،تم التحرك إلى القرية،وفصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي" كإجراء احترازي " واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق آخرى.

وقد رافق السكرتير العام المساعد كل من " على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، و مسؤولو شركات المرافق من الكهرباء والغاز والحماية المدنية وقسم شرطة ناصر."