تشكيل لجنة لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC لربط الصناعة بالجامعات

وافق المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث على تشكيل لجنة مشتركة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدراسة ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بمسابقة MOSAIC والخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية.

وتدرس اللجنة المشكلة تعميم المسابقة لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر، لاعتماد مسابقة MOSAIC وأدوات قياسها كتصنيف للجامعات والمراكز البحثية في الابتكار، وربطها بالصناعة داخل وخارج مصر.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

وناقش المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا عددًا من الموضوعات والملفات الهامة بقطاع الدراسات العليا والبحوث في الجامعات.

ومن بين تلك الملفات: تقرير لجنة دراسة نموذج الأعمال المناسبة للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري، والقواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في ضوء ما وضحته الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والمشرف العام على بنك المعرفة المصري في هذا الشأن.

وناقش المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقرير لجنة دراسة دعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، وتحفيز الباحثين في هذا القطاع على النشر باللغة الإنجليزية في (Scopus, web of science).

وأحيط المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا بما قامت به الجامعات لتنفيذ النقاط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع.

واطلع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا على بيانات البرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات والمصروفات الدراسية لكل برنامج؛ لرفعها على منصة الوافدين بالوزارة.

واستعرض المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا التكليفات الصادرة للجهات البحثية والجامعات للتوصل إلى أساليب تصنيع لوحات للمرور بخامات محلية؛ للحد من الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي.



وأحيط المجلس علمًا بتوصيات المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية الذي عقد بجامعة بنها في الفترة من 10-11 مايو الماضي.

كما أحيط المجلس بتقرير الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي، بشأن أداء التقويم الذاتي لجنة أخلاقيات البحث العلمي، ودليل اعتماد للجان أخلاقيات البحث العلمي 2024.