الانتهاء من أعمال التطوير وتجميل ميدان رضا بالإسماعيلية

إنتهت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، من أعمال تطوير وتجميل ميدان شارع رضا وتقاطع شارع المدارس، حيث تم إزالة جميع المخلفات والأتربة بالميدان والشوارع المحيطة به، ودهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود، وتجديد الحجر الفرعوني.

وفي سياق آخر، قامت أطقم العمل بزراعة أحواض الزهور والنباتات وريِّها، كما قامت أطقم الكهرباء برفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بالجزيرتين، هذا بالإضافة لتطوير وتجميل ميدان إندونيسيا بالشارع البحري حيث تم رفع كفاءته وزراعة أحواض الزهور ودهانها، وري النباتات الخاصة به بجانب الاهتمام اليومي للميدان.

وأوضحت رئيس حي ثان، أن تكليفات محافظ الإسماعيلية نحو تطوير الميادين بالأحياء تأتي في إطار تحسين الصورة البصرية بالميادين العامة؛ لإبراز قيم الجمال ولعودة الطابع المميز للمحافظة، مؤكدة أهمية تطوير الميادين استعدادًا لموسم الصيف والإجازات واستقبال المحافظة لزوارها من محافظات الجمهورية.