العثور على غريق بترعة نفيشة السويس بالإسماعيلية



تمكنت قوات االإنقاذ النهرى فى العثور وانتشال جثة غريق بالقرب من كوبرى السوايسية ترعة السويس نطاق قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بغرق احد الأشخاص بالقرب من كوبرى السوايسية بترعة السويس بقرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على الغريق وانتشال جثمانه وتبين أنه يدعى حسين محمود مصطفى 16 عاما مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للأزمة.