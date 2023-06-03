شكوي جماعية ضد مدير الشباب والرياضة بالجيزة

قدم عدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة شكوي جماعية ضد سياسات مدير الشباب والرياضة بالجيزة الدكتور أحمد عبدالمقصود.

وأرسلت الاندية مذكرة لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بسبب التعنت الكبير في تعطيل مصالح الاندية وعدم توجيه الدعم المنصوص عليه وفقا لتوجهات الوزارة لرعاية الشباب بما يحقق الاهداف المنشودة في النوعية الممكنة وزيادة النشاطات الرياضية.









الشباب والرياضة تنظم ندوات "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي"

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، سلسلة من الندوات التوعوية للشباب تحت شعار "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي"، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وذلك ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بالمحافظات.

وشملت السلسلة ندوة بمحافظة الجيزة، بمركز شباب الجيزة، حاضر فيها علي عمران، وتم تنفيذ ندوة بمركز شباب عرب صبيح بمحافظة القليوبية ، قدمها فضيلة الشيخ إيهاب محمد إسماعيل - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية.

وفي محافظة الغربية تم تنفيذ ندوة بمركز شباب كتامه، ألقها فضيلة الشيخ عبدالناصر محمد - من علماء الأزهر الشريف، كما تم تنفيذ ندوة بمحافظة الإسماعيلية، بمركز شباب السلام، أدارها الدكتور سعيد خليفة - خبير تنمية الموارد البشرية.

وفي محافظة أسيوط، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب كوم بها، ألقاها فضيلة الشيخ ياسر جمعة، والدكتور صلاح إسماعيل، وتم تنفيذ ندوة بمحافظة المنيا، بمركز شباب ابيوها، قدمها الدكتور أحمد ضاحي - أستاذ علم النفس بكلية الآداب - جامعة المنيا.





