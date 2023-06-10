البرلمان يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 / 2024

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جلساته العامة غداً الأحد، ومن المقرر أن تناقش الجلسة عددا من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .

كما يستعرض البرلمان التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.

و كان مجلس الشيوخ قد وافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 و الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مجموعة من التوصيات .

مواجهة التحديات

وتضمن تقرير عددا من التوصيات تستهدف مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار عالم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي اعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي .

وتناقش اللجان النوعيه عددا من الموضوعات المهمه حيث تبدأ لجنة الصناعه بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ خالد القط، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حسبما ورد بطلب الإحاطة.مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة/ أميرة أبو شقة، بشأن ورود العديد من الشكاوى حول وجود مخالفات مالية وإدارية بمدارس مصر للغات والتي ترتكب من قبل إدارة المدرسة في غياب واضح للرقابة والمراجعة من قبل الوزارة.

بالاضافه الي مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة/ نسرين عمر، بشأن مسمى البكالوريوس التقني (التكنولوجي) في الأشعة والتحاليل.

وتشهد اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ عمرو درويش بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة/ عايدة السواركة، بشأن إستراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء.

بالاضافه الي مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، بشأن ضعف خطة وزارة الثقافة في التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى في نشر الوعى الثقافي والفني بين أبناء الوطن.