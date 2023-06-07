قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني عن الجولة 28

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ اشرف عامر حسين عضو مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على نادي السكة الحديد قيمتها 20000 عشرون ألف جنيه وذلك لما بدر من لاعبي السكة الحديد تجاه لاعبي فريق الانتاج الحربي عقب نهاية المباراة.



وكان نادي الإنتاج الحربي قد تغلب على نادي السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 28 بدوري القسم الثاني المجموعة. الثانية.



غرامة مالية

كنا قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الانتاج الحربي قيمتها 20000عشرون ألف جنيه وذلك لما بدر من لاعبي نادي الانتاج تجاه لاعبي نادي السكة الحديد عقب نهاية المباراة.



وفي المجموعة الثالثة قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي بروكسي قيمتها 20000 عشرون ألف جنيه وذلك لتأخر بداية الشوط الأول لتواجده رئيس نادي بروكسي داخل الملعب بالرغم من إيقافه.



وتفرر أيضا منع السيد رئيس نادي بروكسي للتواجد في مباراة الأوليمبي والمحدد لها يوم الاربعاء الموافق 7 يونيه سواء بالمدرجات أو داخل الملعب وفي حالة تواجده سيتم عدم بدء المباراة.



كما قررت اللجنة ايقاف محمد عطية مدرب عام نادي أبوقير للأسمدة مباراتين وغرامة مالية عليه قيمتها 4000 جنيه وذلك لتواجده داخل الملعب بالرغم من إيقافه.

وتربع بلدية المحلة على قمة المجموعة الثالثة برصيد 52 نقطة بتغلبه على المجد بهدف وحيد في الجولة 28 وكان نادي طنطا لد تغلب على ابوقير للأسمدة بثلاثية دون رد في الجولة 28 بالدوري وفاز نبروه على المصرى بالسلوم بأربعة أهداف دون رد وفاز دكرنس على الحمام بهدفين وفاز كفرالشيخ على بايونيرز بهدف وفاز المنصورة على الهلال بهدف وتعادل سبورتنج مع الاولمبيى سلبيا وفاز بروكسي على جمهورية شبين بهدفين دون رد وفاز بترول اسيوط على الفيوم بهدف .