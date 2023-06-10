إنهاء حصار فندق بالصومال هاجمته حركة الشباب الإرهابية

أنهت القوات الصومالية، اليوم السبت هجومًا وحصارًا إرهابيًا نفذته حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد فندق "بيرل" المطل على شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو.

وقال التلفزيون الوطني الصومالي، إن أجهزة الأمن الوطني، أنقذت العديد من المدنيين من مكان الحادث، وقامت وحدات من قوات الشرطة بتطويق مكان الانفجار تجنبا لأي مفاجآت

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانًا تتردد عليه أشخاص من الحكومة

ولم تذكر السلطات عدد القتلى أو الضحايا، وكانت حركة الشباب هاجمت في أغسطس 2020 "إيليت" وهو فندق آخر يقع على شاطئ الليدو مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وشرطبي.