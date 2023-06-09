اهتمام عالمي بتعاون الأمم المتحدة مع الجامعة العربية

اهتمت الصحف الأجنبية والعربية بتغطية زيارة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لنيويورك وركزت على خطابه الذي القاه بمجلس الامن التابع للأمم المتحدة، ولقاءه مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وسبل التعاون بين المنظمتين لخدمة منطقة الشرق الاوسط .

الأمم المتحدة.. أبو الغيط : لا تدعوا الأزمة الأوكرانية تهيمن على النزاعات الأخرى في العالم

أكد أبو الغيط أمام المجلس انه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعطاء الأولوية للأزمات العربية والعالمية ، وليس فقط أوكرانيا، قائلا: " لا تدعوا الأزمة الأوكرانية تهيمن على النزاعات الأخرى في العالم".

وحذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من شبح حرب نووية، على أثر ازدياد حدة الصراع بين القوى الكبرى بكل ما تولده من حالة من الاستقطاب، وتنامي التوترات الدولية، مع تقلصٍ قدرة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية. موضحا ان التوترات المتصاعدة بين القوى الكبرى قد قسمت المجتمع الدولي على حساب العمل الجماعي اللازم للتصدي لمكافحة الإرهاب وتغير المناخ والنزاعات في دول الشرق الاوسط. وأشار إلى أن العلاقة بين الجامعة والمجلس تعود إلى نشأة المنظمة ، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ضرورية لتغيير منطقته، ومن مجالات التعاون المحتملة الأخرى التي سلط الضوء عليها معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على البلدان العربية ، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية.

ونشر موقع الأمم المتحدة الرسمي تغطية خاصة لجلسة مجلس الأمن مع الجامعة العربية ، وجاءت بعنوان " شراكة إستراتيجية بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ضرورية لتغيير المنطقة العربية" ، أكد أبو الغيط أن الحل الوحيد لإحلال السلام في القدس، هو حل الدولتين لتحقيق التسوية السياسية المنشودة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ممثل الولايات المتحدة يناشد الدول العربية للوقف ضد روسيا ويعلق على عودة سوريا للجامعة

وركز الموقع الرسمي على خطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام مجلس الأمن، والذي استعرض فيه التطورات الأخيرة في المنطقة العربية. وأوضح أبو الغيط إن الخرطوم أصبحت ساحة معركة ، مشيرا إلى تعاون الجامعة مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق وقف الأعمال العدائية. وقال إنه في اليمن ، يجب تحسين آفاق السلام الجديدة التي فتحت منذ توقيع الاتفاقية بين السعودية وإيران. وأضاف: "كعرب ، نأمل أن تكون عودة سوريا إلى الجامعة خطوة مهمة في معالجة أزمتها التي طال أمدها". ودعا إلى تجديد الدعم لحل الدولتين ، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد العنف أدى إلى زيادة اليأس بين الفلسطينيين.

أنطونيو جوتيريش : الدول المانحة لا بد أن تلتزم بمسؤوليتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين

ورحب أعضاء المجلس بالتعاون بين المنظمات الإقليمية مثل الجامعة والأمم المتحدة ، مشيرين إلى تكامل أدوارهم. وسلط خليفة شاهين المرر ، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، متحدثاً بصفته الوطنية ، الضوء على جهود الوساطة العربية عبر النزاعات في فلسطين واليمن والسودان وليبيا. وأشار إلى أن العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية العاجلة يؤكد الحاجة الملحة لتوسيع التعاون وكذلك تعزيز الكفاءة في تقديم المساعدات. كما لفت الانتباه إلى التزام الدول العربية بالمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وعلى الجانب الآخر، شدد ممثل الولايات المتحدة على أنه يجب على الوقوف ضد روسيا واستخدامها للغذاء كسلاح في الحرب. ودعت الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب أوكرانيا والانضمام إلى بقية العالم في إدانة استخدام الاتحاد الروسي للطائرات الإيرانية بدون طيار لإلحاق الأذى بالمدنيين ، كما أعربت عن عدم موافقتها على إعادة قبول سوريا في الجامعة، الا انها ستعمل مع جامعة الدول العربية لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية.

ومن جهته أشاد مندوب موزمبيق بالدور للفعال الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية في حل النزاعات ، وذلك بفضل معرفتها العميقة بالديناميكيات الإقليمية. وأشار إلى أن جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورًا مماثلاً في ليبيا وسوريا والسودان والصومال وفلسطين وغيرها ، مشيرًا إلى أنها في وضع جيد لفهم الأسباب الجذرية للصراعات في منطقتها. وأشار أيضًا إلى أن 9 من أصل 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية تقع في القارة الأفريقية ، وقال إن الاتحاد الأفريقي يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون بين الجامعة ودول جنوب إفريقيا.

ومن جهته صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن جلسة المباحثات بين أبو الغيط و أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، تناولت سبل دفع العلاقات المؤسسية بين المنظمتين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في السودان، وكذا في كل من سوريا وليبيا واليمن، وكيفية تنسيق الجهود لاحتواء هذه الأزمات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول ولمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وبدوره أكد السكرتير العام للأمم المتحدة على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الاونروا لمسؤولياتها ودعم الوكالة للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين مشيراً إلى أن الوكالة على وشك الانهيار المالي.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتكاتف الجهود الدولية لإحتواء الوضع الخطير في السودان، خاصة في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية والتهديدات التي يواجهها السكان المدنيون جراء استمرار العمليات العسكرية، وأهمية التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عن اجتماعات جدة.

وقال رشدي إن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، حيث أكد ابو الغيط على دعم الجهود الأممية التي من شأنها حل الازمة في ليبيا سياسياً وامنياً، مشيرا الى ضرورة تشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع الذي من شأنه تسهيل اجراء الاستحقاق الانتخابي في اقرب وقت.