مدرب تشيلسي السابق يقترب من تدريب الشباب السعودي

يقترب الجهاز الإداري بنادي الشباب السعودي من التعاقد مع مدير فني جديد في الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الإسباني الراحل مورينيو، الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

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وكان نادي الشباب السعودي قد أنهى علاقته بالمدرب الإسباني فيسنتي مورينو، وذلك بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة الفنية لشيخ الاندية السعودية، وبعد خسارة حميع البطولات عن الموسم المنتهي.

كان خالد البلطان رئيس نادي الشباب قد أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق بسبب صعوبة تحقيق البطولات، نظرًا لقلة الدعم المادي المقدم للفريق مقارنة بما تحصل عليه الأندية الأخرى مثل النصر والهلال والاتحاد.

مدرب عالمي يقترب من الشباب

أكدت تقارير أوروبية أن المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش المدير الفني السابق لأندية تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، أصبح ضمن المرشحين لتولي مهمة تدريب شيخ الاندية السعودية خلفًا لمورينيو.

ومن المتوقع أن يكون عقد بواش صاحب الـ45 عامًا مع الشباب لمدة موسم واحد فقط مع التجديد لموسم جديد، لكنه سيطالب بالتعاقد مع لاعبين جدد في بعض المراكز للتقدم بالفريق أكثر في الموسم المقبل.

أزمة قد تعرقل التعاقد مع بواش

سبق للمدرب أندري فيلاش بواش تدريب نادي بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2010 إلى 2011 وتشيلسي من عام 2011 إلى 2012، وتوتنهام من 2012 إلى 2013، وزينيت سان بطرسبرج الروسي من 2014 وحتى عام 2016.

يعتبر فريق نادي مارسيليا الفرنسي هو آخر محطات فيلاش بواش التدريبية، حيث تولى المهمة الفنية في الفترة من بين عامي 2019 و2021، ويبتعد المدرب عن التدريب والملاعب منذ ذلك الوقت وقد تكون العودة عن طريق الشباب.

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