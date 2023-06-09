وزيرا الاتصالات والشباب يفتتحان أول ملتقى توظيف لخريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية

أشرف صبحى: ننمى مهارات الشباب وفقاً لمتطلبات سوق العمل

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول ملتقى توظيف تنظمه مبادرة بُناة مصر الرقمية لطلبة وخريجى المبادرة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنح الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة؛ حيث تنطلق فعاليات الملتقى برعاية وزارة الاتصالات، على مدار يومين بمبنى التعليم المدني بمركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية فى عدد من القطاعات ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بإجمالى فرص عمل تصل إلى قرابة 450 فرصة عمل.

فعاليات ملتقى التوظيف

تتضمن فعاليات ملتقى التوظيف ((DEBI Job Fair 2023 عقد جلسات حوارية لمناقشة أحدث المستجدات المرتبطة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستقبل سوق العمل فى ظل التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تعد أحد أبرز المبادرات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب أوائل الخريجين ومنحهم درجة الماجستير المهنى من جامعات عالمية رفيعة المستوى وذلك إلى جانب الحصول على تدريب عملى من كبرى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقترن تدريب على المهارات الشخصية واللغوية بهدف تخريج شباب يمتلك مصفوفة من المهارات التى تؤهله للمنافسة بفعالية فى سوق العمل المحلى والدولى، مشيرياً إلى أن الملتقى يضم أكثر من 40 شركة من كبرى الشركات العاملة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنوك لتوفير قرابة 450 فرص عمل مميزة للشباب؛ موضحا أن الملتقى يأتى فى إطار الحرص على إقامة محافل توظيف لكى يقترن التدريب بتوفير فرص عمل لخريجى مبادرة بناة مصر الرقمية .

وزيرا الاتصالات والشباب

وأعلن وزير الاتصالات إطلاق المزيد من المبادرات لبناء القدرات الرقمية للشباب بمختلف تخصصاتهم وخلفياتهم الأكاديمية وخلق المزيد من فرص العمل لهم؛ لافتا إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة أنشطة مبادرة بُناة مصر الرقمية فى مركز شباب الجزيرة.

٤٥٠ فرصة عمل

وثمن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المبادرات التنموية البناءة التى تخدم المجتمع ومنها مبادرة "بُناة مصر الرقمية" ، وما تنظمه من ملتقى توظيف يتيح فرص عمل متنوعة للشباب والخريجين فى شتى القطاعات بمشاركة ٤٠ شركة محلية وعالمية تقدم نحو ٤٥٠ فرصة عمل، مؤكداً حرص الوزارة على تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وإقامة ملتقيات التوظيف لمؤسسات القطاع الخاص فى المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وتابع الوزير :" يتم التأكد من مصداقية فرص العمل المتاحة ملتقيات التوظيف، وحصر أعداد الشباب الذين التحقوا بفرص العمل المعلنة بالملتقى تأكيدًا على جدية الشركات والمؤسسات المشاركة، واستمرار التعاون فيما هو قادم من ملتقيات توظيف"، داعيا الشباب للإقبال على ملتقى توظيف مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والالتحاق بفرص العمل وفق تخصصاتهم العلمية، مشيرا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شأن تمكين الشباب فى مختلف المجالات وفي مقدمتها العمل على توفير فرص العمل للشباب وصقل قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل

وزيرا الاتصالات والشباب



وأشارت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تستهدف إعداد شباب مؤهل ومجهز لدعم التحول الرقمي فى مصر؛ موضحة أن الملتقى يشارك به أكثر من 400 طالب وخريج بمبادرة بُناة مصر الرقمية من المسارات التكنولوجية المختلفة للتقدم للحصول على فرص العمل المقدمة من جهات وشركات عالمية ومحلية وبنوك وشركات متعددة التخصصات كما ستتضمن فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات الدولية والمحلية خبراتهم المختلفة؛ منوهة إلى أنه تم تخريج دفعة ٢٠٢١ وسيتم تخريج دفعة ٢٠٢٢ خلال الأيام المقبلة.

مبادرة بُناة مصر الرقمية

يذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية هى منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

وزيرا الاتصالات والشباب

وزيرا الاتصالات والشباب

وزيرا الاتصالات والشباب