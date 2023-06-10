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السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

دورات تدريبة لـ 138 مسؤول بجمعية إسكان تعاوني قنا

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

استقبل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم السبت، وفد الإتحاد التعاونى الإسكاني المركزى لجمهورية مصر العربية ، لمناقشة عدد من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا. 

 

رحب نائب المحافظ بأعضاء الوفد ، ودار النقاش حول مجموعة من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد التعاونى الاسكانى بمحافظة قنا ، سواء فى مجال التدريب أو مجال الاسكان. 

دورة تدريبية ….

 أشار اللواء فؤاد عباس رئيس الاتحاد ، أنه يجرى حاليا تنفيذ دورة تدريبية لمسئولى جمعيات الإسكان التعاونى بمحافظة قنا ، البالغ عددهم 138 جمعية ، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى.

 

ولفت إلى أن اليوم الأول من فعاليات الدورة التدريبية شهد حضور 220 ممثل عن تلك الجمعيات ، موضحا أنه يتم تدريب الحضور حول قانون الإتحاد التعاونى الإسكاني ، لزيادة الوعى لديهم بآلية تطبيق البنود المختلفة الواردة بالقانونوأكد " عمر" ، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوج الدعم لمسئولى الإتحاد ، لمساعدتهم على تنفيذ جميع الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة .

 

حضر اللقاء،  الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى والإفريقي ، و النائب محمد مصطفى الجبلاوى عضو مجلس النواب ، و اللواء عبدالوهاب الصفا سكرتير عام الاتحاد ، و صالح على صالح عضو مجلس إدارة الإتحاد ، و حمام النجار عضو مجلس إدارة إتحادية قنا

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