دورات تدريبة لـ 138 مسؤول بجمعية إسكان تعاوني قنا

استقبل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم السبت، وفد الإتحاد التعاونى الإسكاني المركزى لجمهورية مصر العربية ، لمناقشة عدد من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا.

رحب نائب المحافظ بأعضاء الوفد ، ودار النقاش حول مجموعة من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد التعاونى الاسكانى بمحافظة قنا ، سواء فى مجال التدريب أو مجال الاسكان.

دورة تدريبية ….

أشار اللواء فؤاد عباس رئيس الاتحاد ، أنه يجرى حاليا تنفيذ دورة تدريبية لمسئولى جمعيات الإسكان التعاونى بمحافظة قنا ، البالغ عددهم 138 جمعية ، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى.

ولفت إلى أن اليوم الأول من فعاليات الدورة التدريبية شهد حضور 220 ممثل عن تلك الجمعيات ، موضحا أنه يتم تدريب الحضور حول قانون الإتحاد التعاونى الإسكاني ، لزيادة الوعى لديهم بآلية تطبيق البنود المختلفة الواردة بالقانون . وأكد " عمر" ، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوج الدعم لمسئولى الإتحاد ، لمساعدتهم على تنفيذ جميع الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة .

حضر اللقاء، الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى والإفريقي ، و النائب محمد مصطفى الجبلاوى عضو مجلس النواب ، و اللواء عبدالوهاب الصفا سكرتير عام الاتحاد ، و صالح على صالح عضو مجلس إدارة الإتحاد ، و حمام النجار عضو مجلس إدارة إتحادية قنا .