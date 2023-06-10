أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق وأرض المزرعة

اسعار الدواجن.. حالة من الإستقرار شهدتها أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في الشعبة لتقف على أخر قيمة سعرية لها، ويرجع هذا إلى تراجع القيمة السعرية للأعلاف بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تراجع أسعار الفراخ، ويصل سعر الدجاج الساسو أرض المزرعة إلى 80 جنيهًا ويحصل عليها المستهلك بسعر 90 جنيهًا.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المزرعة، وتعد الدواجن هي السبيل الامثل في أسعارها للمواطن بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار اللحوم الحمراء هذه الايام، حيث يبحث المستهلك دائما عن الوصول إلى أرخص السلع تلبية احتياجات الاسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وجاءت أسعارها اليوم السبت على النحو الأتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت من أرض المزرعة

الدواجن

الفراخ البيضاء

- تسجل الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 71 جنيهًا ليتراوح سعرها للمستهلك ما بين 80 و81 جنيهًا.

الفراخ البلدي

- يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 100 جنيه والتنفيذ الفعلي 115 جنيهًا.

الفراخ الساسو

- يصل سعر الدجاج الساسو أرض المزرعة إلى 80 جنيهًا ويحصل عليها المستهلك بسعر 90 جنيهًا.

الفراخ الامهات

- أما الدجاج الأمهات في المزرعة يبلغ 63 جنيهًا ويباع في محال الطيور الحية 70 جنيهًا.

استقرار أسعار مشتقات الدواجن

- بالنسبة لسعر البانية اليوم في الأسواق والمحلات يتراوح ما بين 160 و170 جنيهًا.

البانية

- يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 150 و160 جنيهًا.

- يبلغ سعر الأوراك 81 جنيهًا ويتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 65 و70 جنيهًا.

يذكر أن شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، أشارت إلى استمرارية التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير القفزات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.