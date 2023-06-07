جولات مفاجئة لمتابعة سير العمل بمراكز الشباب في الفيوم

قام المهندس أسامة الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم لشئون الشباب، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، بمتابعة أعمال مراكز الشباب، والتأكد من انضباط العمل بالأنشطة الرياضية بمراكز الشباب.

خلال جولته قام الجيزاوي بمتابعة الهيئات الشبابية من خلال زيارة ميدانية على أرض الواقع، رافقه خلالها لجنة مشكلة من المديرية تضم إدارات التفتيش المالي والإداري والهيئات والشئون المالية، لمتابعة سير العمل داخل مراكز الشباب والاطلاع على جميع السجلات بالمراكز ومدى تتفيذا الأنشطة والفاعليات داخل مراكز الشباب بناء على خطة النشاط للعام المالي 2022، 2023.

كما شملت الجولة متابعة مراكز الشباب من الداخل والخارج والاطلاع على إيصالات إيجار الملاعب ومدى تشغيلها نهارا وليلا وموقف مراكز الشباب من سداد حصة الوزارة وتوريدها بصفه منتظمة في نهاية كل شهر للجهة الإدارية حفاظا علي المال العام، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومدى ترشيد الكهرباء داخل الملاعب في الموعد المحدد.

وخلال جولته تفقد وكيل المديرية مراكز شباب العامرية التابع لإدارة مركز الفيوم الشبابية، ومركزي شباب مطرطارس وجبلة التابعين لإدارة سنورس الشبابية، وتم رصد كل السلبيات التي تم ملاحظتها، وفحص جميع السجلات بمراكز الشباب.

تنفيذ ماراثون الجري والدراجات لأعضاء مراكز الشباب بالفيوم

وفي سياق آخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ماراثون الجري والدراجات بالتعاون مع اتحاد العاب القوى بالفيوم، والذي شاركت به مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الإدارات الفرعية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.

وبدأ انطلاق ماراثون الجري والدراجات من ميدان منشأة عبدالله على الطريق الدائري مرورا بالشارع الرئيسي وصولا إلى ستاد الفيوم الرياضى، ويهدف تنظيم ماراثون الجري وسباق الدراجات إلى تفعيل دور الرياضة والمحافظة على استمرارها وتوعية الأعضاء بأهمية الرياضة بكل أشكالها وجعلها أسلوب حياة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، ومجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى.