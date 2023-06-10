نصائح مهمة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

قدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بعد غد الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في لجان مراقبة بالمدارس، وبنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".

وتضم امتحانات الثانوية العامة أسئلة لقياس المستويات المعرفية المختلفة ونواتج التعلم الحقيقية، وتوزع على الأسئلة على: 30 في المائة عمليات بسيطة و40 في المائة عمليات متوسطة و30 في المائة عمليات عليا.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

نصحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة طلاب الثانوية العامة بقراءة سؤال الاختيار من متعدد بشكل جيد حتى يفهمه على نحو صحيح وعدم التسرع في الإجابة عليه.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة طلاب الثانوية العامة من اختيار أية إجابة تطرأ على ذهنك بعد قراءة السؤال، لكن التمهل والتأنى في الاختيار فقد تكون الإجابة المطلوبة غير التي في ذهنك.

واقترحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على طلاب الثانوية العامة الإجابة على كل سؤال اختيار من متعدد بدون النظر إلى البدائل من خلال إخفاء البدائل باليد واعتبار سؤال إكمال وبعد الإجابة عليه انظر إلى البديل الأنسب.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأنه في حالة كان سؤال الاختيار من متعدد يسأل عن ناتج مسألة أو تطبيق قانون أو معادلة أو نظرية فلا بد من مراجعة حلك اكثر من مرة للتأكد من الإجابة المطلوبة وعدم التعجل بأول إجابة وصلت إليها.

ولفتت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن واضع الامتحان قد يضع كلمة أو رقم في رأس السؤال لتشتيت الطالب فيجب التأكد من أن هذا الرقم أو الكلمة متصل بجوهر السؤال وسيفيدك في الحل أم لا.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بوجود بديل واحد صحيح والباقي خطأ لا يعني أن البدائل على كل سؤال ستكون خاطئة بشكل ظاهر بل بالعكس ستأتي كلها متجانسة أو متشابهة، ولكن بديل واحد صحيح.

ونصحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة طلاب الثانوية العامة بالبدء بالأسئلة الأسهل في الاختيار من متعدد لأن ذلك سيزيد من ثقتك بنفسك ويدفعك إلى الإجابة على باقي الأسئلة حتى لو كانت صعبة أما البدء بالأسئلة الصعبة فقد يكون له تأثيرات عكسية.

وألمحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن سؤال الاختيار من متعدد قد يكون رابطا بين جزئيتين أو أكثر من المقرر، لذا ركز على الأجزاء ذات أوجه الشبه والاختلاف مع بعضها البعض حتي لو كانت متباعدة في نفس المقرر.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن أسئلة الامتحان بوجه عام قد تتطلب منك معلومات في سنوات سابقة عن الثانوية العامة خاصة في اللغات وغيرها من المواد لذا يجب التركيز خاصة لأسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين؛ لأنها تجمع لك درجات فضلا عن تساويها مع درجات الاسئلة المقالية في جميع المواد عدا سؤال مقالي في اللغة العربية وكذلك في اللغة الاجنبية الأولي بأربع درجات، وسؤالين في اللغة الاجنبية الثانية بثلاث درجات.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن الإجابة على جميع أسئلة الاختيار من متعدد بشكل صحيح يضمن لك 85 في المائة من مجموع الدرجات تصل إلى اكثر من 95 في المائة مع الإجابة على الأسئلة المقالية.



