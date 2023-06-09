تسلم الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة للكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، درع الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال حفل انطلاق فعاليات دورة الحكام الدولية للوشو كونغ فو، المقامة في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، بمشاركة 150 حكم ساندا وأساليب من 36 دولة.

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الدمياطي يتسلم درع الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو نائبًا عن وزير الرياضة

وحصل الدمياطي، على درع الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، نائبًا عن وزير الرياضة، معربًا عن سعادته بتنطيم مصر بمثل هذه الدورة الضخمة، حيث نقل ترحيب وزير الرياضة بالضيوف في القاهرة.

وحضر أيضًا من وزارة الشباب والرياضة، كلًا من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بالوزارة، والأستاذ محمد سالم عضو المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة.

وانطلقت فعاليات دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو اليوم الجمعة في القاهرة التي تقام لأول مرة في دولة إفريقية خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 150 حكم ساندا وأساليب من 36 دولة.

وتقام دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى بمشاركة حكام من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وسط تجهيزات ضخمة لاستضافة نحو 150 حكم من مختلف قارات العالم.

إتحاد الكونغفو يوجه الشكر لوزير الرياضة

من جانبه عبر الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، عن شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعته لاستضافة مصر دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو والتي تقام لأول مرة في دولة إفريقية.

وأضاف شريف مصطفى أن وزير الشباب والرياضة أطلع على كافة تفاصيل استضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 150 حكم ساندا وأساليب من 36 دولة، حيث اطمئن على أماكن استضافة الدورة الدولية للحكم مع توفير كافة الإمكانيات لإنجاح استضافة ذلك الحدث التاريخي الذين يقام لأول مرة في مصر وفي قارة إفريقيا.