مهرجان ترى كور الفرنسى للأفلام القصيرة يكرم غادة عبدالرازق

يكرم مهرجان ترى كور الفرنسى للأفلام القصيرة الفنانة غادة عبدالرازق مساء السبت فى ختام المهرجان الذى سيقام بمبنى الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

وأعربت غادة عبدالرازق عن تقديرها لإدارة المهرجان الذى تستضيفه مصر للعام الثانى على التوالى ويعتبر هذا التكريم مؤشراً حقيقياً لأى فنان وقال زياد سمير، منسق عام المهرجان، إن تكريم غادة عبدالرازق جاء لكونها من أهم فنانات الجيل الحالى على الشاشتين الكبيرة والصغيرة.

يذكر أن مهرجان ترى كور للأفلام القصيرة انطلقت دورته هذا العام فى 18 دولة. فى دورته الـ25 خلال الفترة من 2: 11 يونيو الحالى.