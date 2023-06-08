جريمة مُروعة تهزّ دولة عربية والسُلطات الأمنية تكشف التفاصيل

شهدت منطقة حي الحبيب بمدينة "صفاقس التونسية"، جريمة قتل بشعة ومُروعة راحت ضحيتها عائلة تتكون من أب وأم وابنتهما الصغيرة.

وفقًا لما ذكرته إذاعة "موزاييك إف إم"، مساء اليوم الخميس، توجهت السلطات الأمنية والقضائية إلى مكان الواقعة، إذْ تمت معاينة الجريمة وبإذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بنقل جثث الضحايا إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح، فيما انطلقت الأبحاث القضائية للوقوف على أسباب الجريمة وملابساتها.

تفاصيل الجريمة البشعة:

أوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 هشام الكسيبي في تصريح لـ"شمس إف إم" أن أطوار الجريمة جدت بين العاشرة والحادية عشرة من ليل أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن الأب من مواليد 1963، والأم تعمل مُعلمة، والابنة عُمرها 10 سنوات.

ذكر أن الابن طالب، وهو من أبلغ عن الجريمة، مُوضحًا أنه تم تحريز سكين كبيرة بمحيط الجريمة، وقد تم فتح تحقيق جنائي من أجل قتل نفس بشرية عمدًا مع سابقية القصد على معنى الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية.

من ناحية أخرى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير سعيّد: "إن العلاقة مع البنك الدولي لم تتوقف أبدًا".

أضاف سمير سعيّد أن مجلس إدارته سيُناقش الأسبوع المُقبل الاتفاق القطري مع تونس.

صرَّحَ بأنه في حال الموافقة على مُواصلة الدعم للخمس سنوات المقبلة فإن الأولويات ستتمثل في دعم البنية التحتية وتطوير الوضع الاجتماعي ودعم الاستثمار وخصوصًا دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء تصريح سعيّد على هامش إمضاء اتفاقية لتمويل مشاريع الديوان الوطني للتطهير بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ووزارتي البيئة والاقتصاد وذلك عشية يوم الجمعة 2 يونيو 2023.

قالت وسائل إعلام تونسية إنه وفي إطار دعم استغلال عدد من منشآت التطهير بتونس الشمالية وبالجنوب، تم إمضاء اتفاقية بين تونس ممثلة في وزارتي الاقتصاد والبيئة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

يهدف هذا المشروع إلى الرفع من جودة خدمات التطهير بتطوير آليات التصرف في منشآت التطهير عبر الشراكة بين العمومي والخاص بكلفة جملية تقدر بـ 1746 مليون دينار.

يُسهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ 113.6 مليون أورو ستخصص لإنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد التجهيزات الثابتة المتقادمة بمحطات التطهير ومحطات الضخ فضلًا عن دعم القدرات ومصاحبة الديوان الوطني التطهير في تنفيذ المشروع، وسيشمل المشروع مناطق شمال تونس الكبرى وولاية صفاقس وقابس مدنين وتطاوين ويوفر طاقة استیعاب جملية تعادل 137000 متر مكعب في اليوم.