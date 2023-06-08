الخميس 08 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رعاية الأبطال الأوليمبيين والموهوبين فى مباحثات وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"

وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليًا، وتشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبًا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب، موضحًا أنها ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

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أشرف صبحي: عمر عصر سفير وزارة الشباب والرياضة للرياضة المصرية

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ لبحث  سبل رعاية الأبطال الأولمبيين والمشروع القومي للموهبة والناشئين، بالإضافة إلى إقامة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة.

صبحي يثني على دور القطاع الخاص والمصرفي

وأثنى صبحي، على دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل الدولة والارتقاء بالمنظومة الرياضية وتوفير المناخ الملائم لهم، مشيرًا إلى أن الخطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية هي العمل على توسيع قاعدة المشاركة في جميع الرياضات وانتشار الألعاب المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة داخل العاصمة الإداري الجديدة. كما اضاف دعم شركة العاصمة للأبطال الرياضيين ياتي في اطار دور مسؤولية الشركة المجتمعية في ظل ما تشهده مصر من طفرة رياضية في ظل دعم رئاسي غير مسبوق.

وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"
وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"
وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"
وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"
وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"
وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"
وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية"

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