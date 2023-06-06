عدلي القيعي يكشف شرط حصول لأهلي على دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

قال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الأهلي أمام الوداد عكست المستوى الجيد للفريق، مضيفًا:"ياريت اللاعيبة تركن التليفونات، والكل يركز فى المباراة المقبلة فى المغرب يوم الأحد المقبل".

وأضاف عدلي القيعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم أن مباراة الأهلي و الوداد كانت واحدة من أمتع المباريات، التي خاضها الأهلي في النهائي.

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الأهلي كان قريبا من عمل نتيجة تاريخية أمام الوداد

وتابع: "لأهلي كان قريبا من عمل نتيجة تاريخية، والجميع غضب بعد الهدف الذى دخل فى مرمى الأحمر، مشيرا إلى أن الأهلي إذا حافظ على مستواه، وانشغل فقط بالمباراة سيحقق البطولة.

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن المشهد الإعلامي داخل و خارج مصر، فقد المصداقية، موضحًا أن الإعلام أصبح لديه أغراض آخري بعيدة عن المباراة.

وأضاف عدلي القيعي، أن المباريات أصبح بها الفار، ولكن حتي هذه اللحظة لا توجد مباراة خالية من المشكلات.

وتحدث عدلي القيعي، عن المعلق عصام الشوالي، قائلا :" يبحث عن بطل جديد، فقد حصل من الأهلي على ما يريد، والجميع شاهد مغازلة الشوالي لـ الأهلي ".

ولفت إلى أن عصام الشوالي، أخذ من الأهلي كل ما يريده، ولكن فى الفترة الأخيرة يقول أشياء غريبة، معلقًا :" مش عايز أقف أمام هذه الأشياء".

تراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين منسق أمني مصري لمباراة الإياب بين الوداد المغربي والأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب مركب محمد الخامس.



ونجح نادي الوداد فى الحصول على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن احتجاج تقدم به موخرًا، وذلك قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمعه يوم الأحد المقبل بمركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين الزمبابوي إيمانويل موتانامي مشرفا أمنيا على المواجهة التي ستجمع بين الوداد وضيفه الأهلي الأحد المقبل.

يذكر أن فريق الوداد المغربي تقدم باحتجاج الي الاتحاد الإفريقي على تعيين المصري ابراهيم محمد، للإشراف على التنسيق الأمني لمباراة الاياب بين الأهلي والوداد المغربي .