الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

هيئة الرعاية تكرم بطل أفريقيا في المصارعة ومسح طبى شامل للأطمئنان على أصابته

تكريم بطل أفريقيا
تكريم بطل أفريقيا من هيئة الرعاية الصحية

 أستقبل دكتور محمد سامى مدير فرع الهيئة بالاسماعيلية، البطل أحمد خالد بطل افريقيا في المصارعة الحرة في وزن 79 والحاصل على الميدالية الذهبية لإجراء مسح طبى شامل للبطل ومتابعة لأصابته في الكتف بعد عودته من البطولة التي أجريت في تونس
وقام د.محمد سامى بتكريم خاص للبطل وإهداؤه أوسكار الهيئة تقديرا لرفع اسم مصروحصوله على بطولة أفريقيا.


ورافق “سامى” فريق من كبار الأطباء والاستشاريين  بالمجمع الطبي بالاسماعيلية ضم د.محمد نشأت المشرف العام على المجمع الطبي ود.حسين كساب مدير المجمع 
قال الدكتورسامى أن حالة البطل مطمئنة ويحتاج الى علاج طبيعى بعيادات المجمع ومتابعة طبية لافتا الى انه تم عمل تحاليل وآشعة للأطمئنان على البطل وجميعها ممتازة.


وأضاف ان تكريم البطل يأتي في أطار الدور المجتمعى لهيئة الرعاية الصحية وترسيخ قيم الإنتماء للوطن بكل معانيه مشددا على أن تكريم البطل ورعايته الصحية واجب وطنى
وشارك في حضور حفل التكريم عدد من القيادات الطبية ومحمد جمعة سكرتير عام مساعد حزب الوفد وهانى عبد الرحمن موثق قناة السويس الجديدة واللذين رافقا البطل من منزله بقرية أبو ربيع التابعة للوحدة المحلية للسبع ابار الشرقية 
من جانبه عبر البطل أحمد خالد عن شكره وتقديره لهيئة الرعاية،لا وقال أنه لم يتوقع كل هذه الحفاوة بالاستقبال وحفل التكريم وقال ان تكريمه هو تكريم لزملاؤه الابطال في كل الألعاب الفردية مناشدا الدولة بمزيد من الدعم للألعاب الفردية للحصول على البطولات القارية والاوليمبية
وأكد انه سيبدأ برنامج تأهيل وعلاج طبيعى لكتفه بالمجمع الطبي بالاسماعيلية أستعدادا لدورة الألعاب العربية في يونيو القادم وأنه لديه الإصرار على تكرار الإنجاز الافريقى وحصد ميدالية البطولة

تكريم بطل أفريقيا الاسمعلاوى أحمد خالد 

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