براعم النصر يحصدون كأس المركز الثاني في بطولة الجمهورية للكونغ فو
حصل براعم نادي النصر في في لعبة الكونغ فو أساليب كأس المركز الثاني علي الجمهوريه لمرحله تحت 10 و١ 12 سنه .
وجاءت نتائج ابطال النصر كالتالي..
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة النادي وبقيادة الجهاز الفني للكونغ فو بقيادة محمد سيف المدير ومحمد الجارحي مدرب الفريق .
عمر حسام صبحي ٢ ذهب
سلمي محمد فوزي برونز
زياد عبدالله صبحي ٢فضة
ياسين نحمد محمد ٢فضة و برونز
زينة عبدالله امين ٢ ذهب وفضية
بسنت محمد محمود ٢ فضية
يوسف اسلام مختار ٢ ذهب
محمد احمد ادريس ٢برونز
ادم احمد سعيد ٢ فضة
محمد احمد محمد ٢فضية
حمزة محمود جابر ٢فضة
كارما احمد زكريا ٢ برونز
محمد امين محمود فضة
عبد الرحمن ايهاب السعيد ذهب وفضة
مروان محمد احمد ذهب وفضة وبرونز
مالك احمد وجية ٢ذهب
ياسين اشرف عبدالفتاح برونز
جني حسام صبحي برونز
زينب عبدالحي نورالدين فضية
ريتاج فادي فكري ذهب
فاطمة احمد موسي فضية
لوجين محمد فكري فضية
زياد وليد عيد فضية وبرونزية
عمر شريف عبد الهادي برونزية
عمر ورداني السيد فضية
محمد ياسر شبانة فضية
محمد سامر حامد فضية
ريم تامر فتحي برونزية
ريم جمال الدين محمود فضية
يارا اشرف محمد فضية
محمد محمود جمال برونزية
بلال حسن تحسين ٢ذهب
كارما محمد نبيه ٢ ذهب وفضية
ادم صابر صلاح ذهب
جودي ايهاب محمد فضية