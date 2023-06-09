إيهاب أمين: اتحاد الجمباز يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ميدالية أولمبية

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، على هامش حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة، والمقامة على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري.

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تصريحات الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز على هامش حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز

ورحب أمين بجميع الدول المشاركة في البطولة، في مصر بلد الأمن والأمان وبلد الرياضة، كما يرحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الراعي الرسمي لبطولة كأس الفراعنة”.

وأضاف قائلًا أنه: ”بالنيابة عن الاتحاد المصري للجمباز، فإنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي على كافة المساندة والدعم الذي يقدمه لرياضة الجمباز، حيث إنهم تمكنوا من استضافة هذه البطولة الدولية وهذا المحفل الدولي على أرض مصر”.

وتابع أمين: ”أنه يرحب بالياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الذي حرص على حضور ودعم هذه البطولة، بالإضافة إلى دعم الأبطال الناشئين من كل دول العالم الذين يشاركون في هذه البطولة الدولية، كما يتقدم بخالص الشكر والتقدير لفهد الصولا رئيس الاتحاد العربي”.

وواصل رئيس اتحاد الجمباز: ”أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لأبطال هذه الملحمة وهم الحكام المصريين الدوليين وجميع الحكام الدوليين المشاركين في هذا المحفل الرياضي الكبير”.

وأكد: ”الاتحاد المصري للجمباز يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمل وهدف جميع المصريين وهو حصد ميدالية أولمبية في الجمباز سواء في أولمبياد باريس 2024 أو أولمبياد 2028”.

واختتم حديثه قائلًا : ” أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع منتخبات العالم للمشاركة في مصر وتبادل الخبرات الرياضية”.

كما وجه رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الشكر للدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، على الجهد الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري في تطوير رياضة الجمباز سواء في مصر أو في القارة الإفريقية لافتا إلى أن الجمباز المصري يسير بشكل جيد نحو منصات التتويج العالمية في ظل الاهتمام الكبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور إيهاب.