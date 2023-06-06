شطة: الاتحاد الأفريقي أنهى اعتماد الرخصة A للمدربين المصريين

قال عبد المنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق ، أنه حاليًا يتواجد مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تقديم محاضرة فنية للمدربين ومساعدة الاتحاد خلال فعاليات دورة الرخصة A للمدربين التي تقام الوقت الحالي.





وقال شطة فى تصريحات إذاعية مساء اليوم الثلاثاء:" شاركت مع الاتحاد المصري لكرة القدم فى دورة المدربين للحصول على الرخصة A وهناك عمل كبير وجاد من قبل جمال محمد علي مدير إدارة المدربين فى الاتحاد. وواصل :" الاتحاد الافريقي بعد سنوات أصبح الآن رسميًا يعتمد الرخص التدريبية التي تقام فى مصر.

الأهلي والوداد ..

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الوداد المغربي مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعد أن حقق الأحمر انتصارًا بثنائية لهدف الأحد الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي .



وجاءت ثنائية الأهلي عبر الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الأول ، فيما جاء الهدف الثاني عبر محمود عبد المنعم كهربا مع بداية أحداث الشوط الثاني من المواجهة.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس، لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال أفريقيا.

ويعكف حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة.