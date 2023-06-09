اليوم.. انطلاق بطولة الجمهورية للـ"ستريت وورك أوت" المؤهلة لبطولة العالم

تحت رعاية وزير الرياضة..

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ينظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، برئاسة إسلام قرطام، بطولة الجمهورية للـ ستريت وورك أوت، والمؤهلة لبطولة العالم بلاتفيا.



تقام البطولة هذا العام علي مرحلتين، الأولي تنطلق مساء اليوم الجمعة بمدينة نصر وذلك لفئتي الاسترنث (ولاد وبنات)، وفئة الباور، على أن تقام المرحلة الثانية يوم الجمعة ١٦ يونيو باستاد القاهرة لفئة الفري ستايل.

بطولة الجمهورية للـ"ستريت وورك أوت"



ونجح منتخب مصر للـ ستريت وورك أوت في تحقيق انجاز كبير في نسخة بطولة العالم من العام الماضي، حيث حصل اللاعب مازن أحمد علي المركز الأول علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن خفيف، و عبدالرحمن ممدوح المركز الثالث علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن متوسط، وعمر الجندي المركز الأول فئة السترنث الوزن المتوسط، ومصطفى العراقي المركز الثاني فئة السترنث الوزن الخفيف، وياسر محمد المركز الثاني في فئة الباور الوزن الخفيف، و أشرف عادل المركز الرابع فئة الباور، وروان ناصر المركز الخامس فئة الاسترنث بنات.



قرطام: لاعبو منتخب مصر يحققون إنجازات تاريخية



من جانبه اكد إسلام قرطام، رئيس اتحاد الـ ستريت وورك أوت، إن ما يحققه لاعبو منتخب مصر لرياضات الشارع واللياقة التنافسية هو انجاز تاريخي للرياضة المصرية، بعد ما نجح الاتحاد في توسيع قاعدة الرياضة من الممارسة إلى المنافسة على البطولات وهو ما وضح جليا في بطولة العالم العام الماضي.

بطولة الجمهورية للـ"ستريت وورك أوت"



وتابع قرطام قائلا:"ما تحقق دفع الاتحاد لتقديم الدعم لهؤلاء اللاعبين، لتشريف مصر في جميع البطولات العالمية في كل ارجاء العالم.

وكشف "قرطام"، ان بطولة الجمهورية هذا العام تصل جوائزها المالية إلي ١٠٠ ألف جنيه، إلي جانب مشاركة الفائزين بالمراكز الأولي في بطولة العالم بدولة لاتفيا، متمنيا أن يواصل اللاعبون تحقيق انجازات جديدة ومراكز مشرفة للرياضة المصرية في المحافل الدولية.

يذكر أن ابطال المنتخب الوطني في رياضات الشارع في رفع اسم مصر عاليا بعد تتويج مازن احمد بالمركز الاول في بطولة العالم لستريت وورك اوت في الوزن الخفيف في فئة الفري ستايل، وفوز عبدالرحمن ديكو بالمركز الثالث في الوزن المتوسط خلال منافسات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 20 إلى 21 اغسطس الجاري في لاتفيا.



