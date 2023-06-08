موعد حفل نجوى كرم في الكويت

تستعد النجمة نجوي كرم، لإحياء حفلاً غنائيًا فى الكويت، يوم 14 يونيو الشهر الجارى.

ومن المقرر أن تقدم جوي كرم خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور ويرقصون عليها.



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وكانت طرحت الفنانة نجوى كرم، أغنية جديدة بعنوان "زعلك صعب"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "زعلك صعب" من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسّون، توزيع ستيف سلامة، وميكس وماستر فادي جيجي.

وتقول كلمات أغنية "زعلك صعب":

شايف ما أحلاك يسلمي حلاك

تقبرني يا قلبي إنت شو بعمل لولاك

لا تزعل منّي والله بتقتلني

بحبك ضل ضحاك وانسى كل شي ودوّبني

زعلك صعب ما بزعّلك

زعلك انتَ قاتولي

ليل نهار رح دلّلك

عن ضحكاتك مسؤولي

أنا لمّا بمرض يا حبّي عيونك بيوصفوني

وجّك والسّما لوحة برسما

بعشقك كلّك ع بعضك حبيبي أنا

استوعب جنوني وغيرة عيوني

أمانة لا تفكر لحظة تعيشا من دوني

قلبي شو مجنون بس قلبك حنون

ما بيرضى عينيّي تبكي مع أنّو بمون

بحضنو في دفا كتير من الوفا

حبّك عطاني حنّية صعبة أوصفا ".

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تفاصيل وكلمات أغنية نجوى كرم كاريزما

الأغنية من كلمات اليكسي قسطنطين، ألحان:الشاب سامر، وتقول كلماتها"الله يبعتلو الهنا والفرحة دوم

يللي قلبي بغرامو جانن مغروم

لحظة وحدة من دونو أنا برفض عيش

عشقانة لون عيونو وأمري محسوم

كاريزما قوية

هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك

هيبة وطلة ملوكية

بضله مرستق حالو شو عبالو

شاغل هالدنيي بسحرو وبجمالو

بطيبة قلبو بنفسيتو وبأخلاقو

الكل بيحلف وحياتو يانيالو ".

أغنية نجوى كرم الجديدة عشر دقايق

كانت قد طرحت نجوى كرم أغنية “عشر دقايق”، التي اجتازت الـ 70 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان وسام الأمير، توزيع: فادي جيجي، وتقول كلماتها" ما شفتو عشر دقايق وبقلّي عشقان..علقان..ومغروم كتير شو لذيذ وشو رايق ما شفتو عشر دقايق وبقلّي عشقان..علقان..ومغروم كتير مع انّي كمشتو والكذب مبيّن بعينيه صار قلبي حاير وداير يسألني عليه شو لذيذ وشو رايق حرّك إحساسي بحركاتو خربطلي قلبي ودّقاتو شو عم بصير سحرني وتمكنّ منّي برضايي ومش غصباً عنّي شعور خطير ".

أغنية نجوى كرم شغل موسيقى

بجانب أغنية “شغل موسيقى”، والتي تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات عمر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، وتقول كلماتها "قلبي حنّ للجفا والدّمعة بعيوني ناديت..ناديت أهل الوفا ما يوم سمعوني روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران راحو والقلب وحداني مكسور وتعبان شوقي واصل للمرّيخ ودار الكواكب الله وياهم ياقوّة تردّ الحبايب شغّل موسيقى حزينة دور ولفّ المدينة والخالص عمرا يموت علّي علّي هالصوت طار العقل منّي وصار يضيّع ما يجمّع بيّا جمر ونار بقلبي هالدنيا تولّع مالي غير حبابي وحالي يصعب عالظّالم حبيبي اشتقتلّك وينك بس الله العالم ياصخر حنّ وما حنّ الغالي عليّا يا جبل ينهدّ بشوقي ودمعة عينيّا يازمن دولاب ورافض يبرم دولابو ياصدفة جميلة ترد الغايب لحبابو شغّل موسيقى حزينة دور ولفّ المدينة والخالص عمرا يموت علّي علّي هالصوت".