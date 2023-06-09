الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للجمباز: أشكر مصر على استضافة بطولات الجمباز

موري واتانابي رئيس
موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز

وجه موري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، الشكر للدولة المصرية على استضافتها للبطولات المختلفة لرياضة الجمباز والاهتمام الكبير بتطوير اللعبة خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مكانة مصر قاريا وعالميا.

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تصريحات  موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز

 ووجه رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في كلمته بافتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 18 يونيو الجاري، الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مؤكدا أن مصر تجني ثمار الدعم الكبير لرياضة الجمباز.

 وأكد أن ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر لم تأتي من فراغ، فهناك طفرة إنشائية للبنية التحتية من ملاعب وأندية وصالات للجمباز تضاهي كبرى الدول في اللعبة .

 كما وجه رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الشكر للدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، على الجهد الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري في تطوير رياضة الجمباز سواء في مصر أو في القارة الإفريقية لافتا إلى أن الجمباز المصري يسير بشكل جيد نحو منصات التتويج العالمية في ظل الاهتمام الكبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور إيهاب.

 ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه. 

وتضم قائمة الدول المشاركة 28 دولة وهم: "أنجولا – النمسا – أذربيجان – قبرص – التشيك – جورجيا – ألمانيا – اليونان – المجر – إيطاليا – الكويت – قيرغيزستان – لاتفيا – لبنان – الإمارات - مولدوفا – بولندا – البرتغال - رومانيا – جنوب إفريقيا – إسبانيا – سوريا – تركيا – أمريكا - فيتنام – سلوفاكيا- اليمن – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".

 وأقيمت النسخة الأولى من بطولة الفراعنة الدولية عام 2019 في الغردقة، وشهد عام 2021 تنظيم النسخة الثانية، وأقيمت النسخة الثالثة عام 2022، ولم يتبقى سوى ساعات على انطلاق النسخة الرابعة من البطولة.

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