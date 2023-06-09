انطلاق دورة الحكام الدولية لـ كونغ فو بحضور دارسين من 36 دولة

انطلقت فعاليات دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو اليوم الجمعة في القاهرة التي تقام لأول مرة في دولة إفريقية خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 150 حكم ساندا وأساليب من 36 دولة.

ورحب المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بضيوف مصر الكرام قائلا: "أنتم في ضيافة مصر بلد الأمن والآمان ذات الحضارة العريقة والحاضر الباهر والمستقبل المشرق".

وأكد مصطفى أن حصول مصر على حق استضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو التي تقام لأول مرة في قارة إفريقيا لم يأت من فراغ كونها ضمن توجهات الدولة باستضافة كافة الأحداث الرياضة لما نمتلكه من كافة المقومات التي تساهم في نجاح أي فعالية رياضية.

كما قدم شريف مصطفى التحية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المبذول لإنجاح استضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو.

تابع رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي كلمته متمنيًا من الجميع إقامة ممتعة واستفادة قصوى من الدورة التدريبية الدولية للووشو كونغ فو، مؤكدًا: «عليكم الإيمان بأن مستقبل تطوير اللعبة وقيادتها يبدأ من بين أيديكم فاغتنموا الفرصة من خلال الدورة التدريبية وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم».

أضاف شريف مصطفى قائلا: أن ذلك الحدث الدولي المهم يقام لأول مرة في إفريقيا وتم اختيار مصر لاستضافته نظرا لما تمتلكه من منشآت متطورة قادرة على استضافة كافة الأحداث الرياضية، متابعا أن دورة الحكام الدولية تعد بمثابة بداية استئناف نشاط الاتحاد الدولي منذ جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020.

وتقام دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى بمشاركة حكام من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وسط تجهيزات ضخمة لاستضافة نحو 150 حكم من مختلف قارات العالم.

إتحاد الكونغفو يوجه الشكر لوزير الرياضة

من جانبه عبر الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، عن شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعته لاستضافة مصر دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو والتي تقام لأول مرة في دولة إفريقية.

وأضاف شريف مصطفى أن وزير الشباب والرياضة أطلع على كافة تفاصيل استضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 150 حكم ساندا وأساليب من 36 دولة، حيث اطمئن على أماكن استضافة الدورة الدولية للحكم مع توفير كافة الإمكانيات لإنجاح استضافة ذلك الحدث التاريخي الذين يقام لأول مرة في مصر وفي قارة إفريقيا.